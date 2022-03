Le Juniores del VO2 Team Pink pronte all’esordio nella gara di casa a Gossolengo

La frizzante attesa di ogni esordio stagionale a cui si somma il sapore speciale del debutto nella gara di casa. Domani (domenica) le ragazze Donne Juniores del Vo2 Team Pink inizieranno il 2022 in sella partecipando al primo Trofeo Città di Gossolengo-trentatreesimo Trofeo Alberto Biondi-Memorial Rino Andrina, corsa su strada in terra piacentina organizzata dalla stessa società del presidente Gian Luca Andrina.

Sei le “panterine” presenti, mentre unica assente sarà la casalasca Rebecca Vezzosi. Al via ci saranno le atlete del secondo anno (2004) Martina Sanfilippo e Chiara Sacchi, mentre la gara di Gossolengo sancirà il debutto in categoria di altre quattro cicliste del Vo2 Team Pink: si tratta di Camilla Locatelli, Valentina Zanzi, Vittoria Grassi e Sara Guidetti, tutte classe 2005. A guidarle, i direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati. Il via è previsto alle 13 da via Matteotti, anche finish line dopo 75 chilometri e 800 metri.

“Quest’anno – spiega Peiretti – l’esordio coincide con l’importante gara di casa dedicata ai papà di un nostro sponsor e del nostro presidente, oltre ad avvenire nella corsa organizzata dalla nostra società. Avremo in gara sei ragazze su sette, perché Rebecca Vezzosi è ancora ferma per infortunio. Il percorso è esigente, con un tratto iniziale vallonato, poi nell’ultimo giro c’è la salita seguita da una discesa veloce e tecnica. Sarà un bel banco di prova per una formazione molto giovane, avendo noi quattro ragazze delle sei al via che sono all’esordio in categoria. Onoreremo la corsa di casa e inizieremo a mettere nelle gambe chilometri ufficiali in vista dell’appuntamento internazionale del 20 marzo a Cittiglio. Inizia ora una stagione lunga, intensa e molto stimolante”.

Nella foto di Frantz Piva, la formazione stagionale 2022 Donne Juniores e Under 23 del VO2 Team Pink