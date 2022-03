Lega “Mantenute le promesse ai pendolari, nuovi posti bici e videosorveglianza”

Una conferenza stampa a piazzale Marconi per spiegare cosa ha fatto la Lega a Piacenza per i pendolari in questi anni al governo della città. Il gruppo consiliare del Carroccio – con gli assessori comunali Paolo Mancioppi e Luca Zandonella – ha fatto un consuntivo dell’attività amministrativa.

“Cinque anni fa avevamo promesso di porre attenzione alle esigenze dei pendolari – ha spiegato Zandonella – e in particolar modo abbiamo concretizzato e realizzato varie proposte che ci sono state sottoposte: installazione telecamere nei parcheggi, potenziamento illuminazione pubblica, maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine in tutto il quadrilatero della Stazione Ferroviaria, cancellato l’ordinanza delle biciclette in piazzale Marconi con nuove rastrelliere gratuite a disposizione per promuovere una mobilità sostenibile”. “Stiamo facendo il punto di quanto fatto per la nostra città – rimarca Zandonella – dalle parole ai fatti, come da promesse fatte ai cittadini”.

“Nel programma elettorale volevamo e abbiamo tolto l’ordinanza che impediva il parcheggio delle bici nel piazzale antistante la stazione – ha aggiunto l’assessore Mancioppi – con agevolazioni poi per i pendolari che desiderano utilizzare il deposito custodito. Sempre con un costante coinvolgimento dell’Associazione dei Pendolari”.