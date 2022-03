Legalità e cittadinanza attiva, la Polizia incontra gli studenti del Raineri Marcora

La Polizia di Stato incontra gli studenti del Raineri Marcora. Il 18 marzo, presso l’istituto superiore piacentino, alcuni poliziotti hanno incontrato le classi prime e seconde: al centro i temi della legalità, cittadinanza attiva, stupefacenti e bullismo.

L’incontro si inserisce sulla scia di altri eventi analoghi realizzati dalla Polizia a Gazzola, Lugagnano Val d’Arda e Pianello Val Tidone. Il progetto rientra nell’iniziativa dell’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, che anche per l’anno scolastico 2021/2022 hanno avviato la 5^ edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità”, rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. “Il progetto – spiega la Polizia – ha lo scopo di educare gli studenti alla legalità attraverso la diffusione della cultura dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione che rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società giusta ed equa. Al progetto è abbinato un concorso a livello nazionale indetto dalla Polizia di Stato”.