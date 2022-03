Levoni (Liberali) alla Lega “Ripristinare il casello di Piacenza Nord”

Antonio Levoni (Liberali) chiede ai rappresentanti locali della Lega il ripristino del nome “Piacenza Nord”, per l’uscita dall’autostrada A1 all’altezza di Guardamiglio.

“Le informazioni del traffico di Radio 24 usano ancora come indicazione Piacenza Nord. Nonostante questo è stata sostituita, nei cartelloni, da “Basso Lodigiano” – scrive il consigliere comunale in una nota inviata in redazione -. Desidero chiedere ai rappresentanti “piacentini” della Lega Nord, come i consiglieri comunali di Piacenza e dei Comuni della Provincia, il Senatore Pisani, l’Onerevole Murelli, il Consigliere Regionale Rancan, di attivarsi per far sì che la dizione “Piacenza Nord” ritorni finalmente sui cartelloni autostradali e non venga, semplicemente, solo utilizzata nelle trasmissioni radiofoniche che si occupano di viabilità”.

“Sembra che l’artefice di questo cambiamento sia stato l’Onorevole Guido Guidesi, appartenente alla Lega e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Constatato che la politica leghista ha sempre utilizzato slogan quali “prima il nord”, “prima gli italiani”, “prima i piacentini”, mi permetto di chiedere ai colleghi, tutti, della Lega di intervenire, il prima possibile, sul punto. Infatti – sottolinea Levoni – è molto strano che, in questi anni, a fronte, sembra, dell’interesse suscitato dal cambiamento promosso dal loro onorevole rappresentante il “Basso Lodigiano”, la Lega piacentina non si sia fatta carico e non abbia preso a cuore questa situazione. Mi appello, dunque, a tutti i rappresentanti leghisti nelle istituzioni affinché gli stessi si interessino, ed in modo determinato, a far sì che la dicitura “Piacenza Nord” ritorni sulla cartellonistica dell’Autostrada del Sole, in quanto – a causa di questa repentina scelta – da troppo tempo ormai il nostro territorio subisce danni a livello turistico, economico e di immagine; da segnalare, a tal proposito, numerosi casi riguardanti automobilisti che hanno sbagliato l’uscita da Milano verso Piacenza (e viceversa) a causa, appunto, della mancanza della dicitura “Piacenza Nord” sulla cartellonistica autostradale”.

“Rappresentando il desiderio di tutti piacentini e rispettando i lodigiani, non chiedo di togliere la dicitura Basso Lodigiano (che, ricordo, non c’era), bensì solamente di aggiungere a tale dicitura anche “Piacenza Nord”. Ciò riporterebbe un minimo di rispetto e di dignità al nostro territorio”.