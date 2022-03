L’impegno del centro antiviolenza al fianco delle donne in difficoltà “Noi ci siamo”

“Sono passati due anni da quando abbiamo detto a gran voce: “Noi ci siamo!”, nonostante la paura e la sofferenza. Era il Novembre 2020. Oggi, in un altrettanto momento buio e tragico della nostra storia, possiamo soltanto di nuovo renderci disponibili per tutte le donne ucraine e non, che la nostra comunità sta accogliendo con generosità. Donne per le donne che mettono a disposizione la propria sede e tempo volontario per ascoltare, condividere, creare alleanza, comprendere i bisogni e provare a recare sostegno”.

Così le donne del Centro anti violenza di Piacenza – Associazione “La Città delle Donne”, presieduto da Donatella Scardi, in occasione dell’8 marzo. “Da anni – proseguono – ci battiamo contro la violenza sulle donne; per l’autodeterminazione e la libertà femminile; contro quel patriarcato che attanaglia con le sue radici la nostra società e si manifesta in ogni ambito agendo con arroganza nelle relazioni, nel lavoro, nella politica…La guerra è la faccia più spregevole di questo patriarcato; l’espressione più evidente e tragica di uomini arroganti, meschini, violenti, privi di empatia che si nutrono del proprio edonismo e della propria tracotanza calpestando diritti e vite umane; non gliene frega proprio nulla; non si fermano davanti a niente; il loro verbo è possedere”.

Le Operatrici – ricordano – sono presenti dalle 9,30 alle 17,30 al numero 0523.334833, ma è sempre attiva la segreteria telefonica alla quale si può lasciare un numero di telefono di riferimento per essere richiamate al più presto e fissare un incontro”.

DONAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE TARTUFAI – L’associazione nazionale tartufai italiani-Emilia Romagna unitamente all’azienda “Ranca Tartufi” anche quest’anno ha promosso una iniziativa benefica che lo scorso anno aveva permesso di donare un concentratore di ossigeno portatile ad una Cra della nostra provincia. La bella iniziativa, che ha previsto la vendita di cesti natalizi ricchi di prelibatezze piacentine tutte declinate al sapore di tartufo, ha indirizzato questa volta parte del ricavato, quasi mille euro, all’associazione “La città delle donne” – Centro anti violenza Piacenza.

L’associazione nazionale tartufai italiani-Emilia Romagna, presieduta da Giuseppe Crescente, e la ditta “Ranca Tartufi”, rappresentata da Marco e Mara Comini, sono soliti mettere in atto queste iniziative e non solo nel periodo natalizio, ed infatti assicurano che “continueranno a svolgere attività solidali anche nei prossimi anni, perchè il mondo del tartufo non sia solo promozione di un prodotto locale ma sappia donare sorrisi”. Il presidente ha colto l’occasione per ringraziare Patrizia Francavilla e Sabina Scotti, rispettivamente segretaria e consigliera dell’associazione dei tartufai, “per il prezioso contributo durante la promozione della iniziativa”.