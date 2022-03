“L’Italia non può dipendere dagli altri: sovranismo alimentare garantirà serenità”

“Dobbiamo mettere il cibo e la sua produzione al centro degli obiettivi del Paese. Se torneremo a dire che l’agricoltura e gli allevamenti sono marginali rispetto ad altri comparti allora non avremo capito niente della lezione storica di questo momento”.

E’ quanto afferma Giampaolo Maloberti, consigliere delegato all’Agricoltura della Provincia di Piacenza: “Adesso – scrive – è diventato difficile bollare gli agricoltori come “brutta razza”. Su di loro per anni sono piovute le lamentele di chi trova la terra sulla strada quando circolano i camion che trasportano i pomodori, di chi schifa la puzza del liquame nei campi, di chi incontra i mezzi agricoli per strada e magari perde qualche minuto perchè è addirittura costretto a rallentare. Gli agricoltori per molti sono inquinatori seriali, nemici dell’ambiente e sfruttatori degli animali; in pratica, per molti, sono soltanto degli approfittatori che vivono alle spalle della società: magari qualcuno sogna di confinarli in qualche riserva, come gli indiani d’America, o di usarli come giardinieri, così almeno si rendono utili”.

“Poi, un giorno, all’improvviso ritorna la guerra in Europa, che si va a sommare alla siccità e ad altre problematiche . Tutti scoprono che i prezzi lievitano su ogni genere alimentare. Media e tg dicono che potrebbero esserci problemi a reperire il pane e la pasta. Scopriamo che ci si può rifornire di metano in un’azienda che lo produce partendo dal letame e dal liquame che insieme al digestato, prodotto derivante dalla loro trasformazione in energia, sono fertilizzanti a tutti gli effetti. Apportano infatti azoto facilmente assorbibile ed utilizzabile dalle piante. Con apposite apparecchiature iniettrici si riducono drasticamente le emissioni”.

“Perfino Draghi – prosegue – a un certo punto, ha scoperto che la Pac è sbagliata. Meglio tardi che mai. Bisogna coltivare, già, perché l’Italia non può dipendere dagli altri. Secondo me 0ccorre sospendere la nuova Pac, comprese le coordinate del green deal che comportano la riduzione della produzione, garantendo nel contempo la liquidità delle imprese agricole. Bisogna anteporre le tematiche dell’approvigionamento alimentare a quelle ambientali. E’ doveroso superare certe visioni ideologiche. La sostenibilità deve essere. oltre che ambientale, anche economica e sociale”. “Torniamo a produrre, allora! – la sua esortazione -. Il nostro Paese deve poter essere proprietario della sua produzione: il sovranismo alimentare garantirà la serenità di trovare ogni giorno prodotti genuini e di qualità sulla tavola che ci riunisce con i nostri cari”.

“L’emergenza causata dalla guerra in Ucraina – evidenzia ancora Maloberti – si è aggiunta alle criticità che agricoltori, allevatori, industria alimentare e operatori dell’indotto stavano già affrontando, come il caro energia e l’aumento del costo delle materie prime. La filiera, nelle sue diverse componenti, è unita e sta facendo la sua parte: la volontà comune è quella di lavorare tutti insieme su misure efficaci, che permettano di risolvere concretamente – e non a parole – tutte queste problematiche, che diventano sempre più urgenti. A Piacenza legata la trattativa interprofessionale sul pomodoro è in fase di stallo. Non è necessario ricordare la centralità di questa coltura sul nostro territorio. Dobbiamo difenderla per evitare gravi ripercussioni non solo per questo prodotto, ma anche su tutto l’indotto, altrimenti avremo disastrose ricadute anche a livello occupazionale e, quindi, sociale”.

“Serve collaborazione da parte di tutta la filiera – conclude -. I dati sono inequivocabili. Produrre pomodoro quest’ anno verrà a costare almeno 1500 euro in più ad ettaro rispetto al 2021. Gli agricoltori devono poter pianificare i trapianti, i loro piani colturali. Oggi esistono alternative. Non solo il mais ha raggiunto cifre di mercato interessanti. Anche il girasole, coltura molto meno esigente dal punto di vista irriguo, può tranquillamente rientrare nei nostri programmi di coltivazione”.