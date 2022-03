Lite in strada a San Nicolò, padre accoltella il figlio trentenne. Entrambi in ospedale

Lite in strada a San Nicolò tra padre e figlio intorno alle 17 di venerdì 4 marzo: al culmine del diverbio il primo avrebbe sferrato una coltellata al secondo. Il figlio 33enne ha riportato infatti una ferita causata da un fendente all’addome: è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto. Non è in pericolo di vita.

A portare le prime cure al ferito l’ambulanza delle Croce Rossa di Piacenza, insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno e l’auto medica del 118. Anche il padre è stato portato in ospedale per accertamenti, avrebbe infatti ricevuto dal figlio un pugno al volto.

Sull’episodio e sulle cause della lite, avvenuta all’esterno della farmacia di via Emilia Pavese a San Nicolò, indagano i carabinieri, arrivati con due pattuglie sul posto.

IN AGGIORNAMENTO