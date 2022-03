Livelli del Po al minimo “Portate mai così basse da 30 anni, la situazione peggiore a Piacenza”

Fiume Po, portate mai così basse da 30 anni.

A lanciare l’allarme è ancora una volta l’Autorità Distrettuale del Fiume Po-MiTE, in occasione dell’ultimo incontro con le Regioni, le agenzie metereologiche territoriali di rilevamento e i portatori di interesse tra cui i gestori dei Grandi laghi, dei servizi idrici e idroelettrici e ANBI.

Il quadro che emerge sul Grande Fiume è preoccupante: nella giornata odierna le registrazioni idrometriche dei livelli delle portate hanno infatti toccato le quote più basse dal 1991, ovvero degli ultimi trent’anni.

La situazione idrologica peggiore – spiega l’Autorità Distrettuale – di siccità estrema si segnala a Piacenza, dove gli indicatori si fermano a quota –0,49 metri per 293 mc/s, stesso contesto condiviso con Pontelagoscuro (Ferrara) a quota –5,88 metri per 639 mc/s (sotto la prima soglia limite fissata a 650 mc/s). Minimi storici del periodo (con situazione di siccità severa) toccati anche a Boretto (Reggio Emilia) –3,25 metri per 452 mc/s; e a Borgoforte (Mantova) –2,57 metri per 567 mc/s.

E se i Grandi Laghi si mantengono anch’essi quasi tutti sotto quota (tranne il Garda), poco ottimistiche sono anche le previsioni metereologiche che non offrono sufficienti garanzie di precipitazioni in grado di coprire il gap di fabbisogno che si è creato nel corso di questo inverno anomalo, oltremodo secco e siccitoso.

“Sarà importante vedere – ha commentato il Segretario Generale di ADBPo-MiTE Meuccio Berselli – se, anche in concomitanza della prossima riunione dell’Osservatorio istituzionale che si terrà giovedì 17 Marzo 2022, si manterranno questi indicatori negativi, per comprendere quale tipo di soluzione concertata tra territori si potrà individuare per affrontare in modo resiliente la stagione”.