Lo shopping in centro raddoppia, Sbaracco il 6 e il 13 marzo a Piacenza. Sono due gli appuntamenti dedicati agli ultimi affari di stagione, promossi dal Comune di Piacenza d’intesa con le associazioni dei commercianti. L’iniziativa è stata presentata a palazzo Mercanti dall’assessore Stefano Cavalli, Gianluca Barbieri, direttore Unione Commercianti, Giovanna Benaglia (Cna commercio), Anna Lusa (cabina di regia commercio) e Fabrizio Samuelli, direttore Confesercenti.

In concomitanza con le due domeniche dedicate allo “Sbaracco” in centro storico, saranno necessarie alcune limitazioni al traffico. Dalle ore 6.30 alle 20.30 del 6 e del 13 marzo, pertanto, sarà vietata la circolazione nel tratto di via Cavour tra piazza Cavalli e via Roma, in via Daveri, via Legnano, via Romagnosi, via XX Settembre, via Pace, via Chiapponi, via Calzolai, via Sopramuro, via San Donnino, via S. Antonino, corso Garibaldi (tra via Illica e largo Battisti), via S. Giovanni (tra Corso Vittorio Emanuele e vicolo dei Cavalli), Corso Vittorio Emanuele – lasciando transitabile, all’incrocio, la direttrice Stradone Farnese/via Venturini – nonché nel tratto di via S. Siro tra Corso Vittorio Emanuele e l’accesso al parcheggio del Politeama, in via Felice Frasi, via Medoro Savini e piazza Duomo.

Dal provvedimento saranno esclusi unicamente i residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati che, come i mezzi di soccorso, potranno percorrere le vie oggetto di restrizioni, purché con la massima cautela. I mezzi del trasporto pubblico locale potranno procedere lungo l’asse Stradone Farnese – via Venturini e raggiungere piazza Borgo da via Taverna, in direzione di via Castello.

Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto di Corso Vittorio Emanuele tra viale Palmerio e Stradone Farnese, nel tratto di Stradone Farnese tra Corso Vittorio Emanuele e il civico 5, in piazzetta Grida, piazza Duomo, via Cavour (da piazza Cavalli all’intersezione con via Roma e via Borghetto), in via Chiapponi, via Frasi, via Legnano, via San Donnino, via Savini e di fronte al civico 6 di via Pace.