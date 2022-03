Lorenzo Paratici, 14 punti all’esordio da titolare “La squadra mi ha aiutato”

Con i suoi 14 punti ha dato un contributo più che rilevante alla causa giallonera nell’economia della delicata vittoria di sabato scorso a Cognola contro l’Acv Miners (1-3), ma soprattutto ha saputo farsi trovare pronto nel caso del bisogno, onorando al meglio la sua prima partita da titolare della stagione.

Senza l’opposto Henry Miranda e la banda Sandro Caci (schierato in posto due contro Crema per sopperire all’assenza del giocatore di origini cubane), in serie B maschile (girone C) la Canottieri Ongina ha potuto far leva sulla prestazione di Lorenzo Paratici, vice opposto che si è rivelato un’ulteriore freccia a disposizione di coach Gabriele Bruni. Classe 2000 e alto due metri e 2 centimetri, il giovane piacentino è alla sua seconda stagione consecutiva (la terza totale a Monticelli), venendo confermato in estate dopo aver sfiorato nella scorsa stagione la promozione in A3. La sua carriera è particolare, essendosi avvicinato alla pallavolo soltanto all’età di 16 anni dopo aver praticato pallanuoto.

“Non mi aspettavo – confessa Lorenzo – di riuscire a far così bene, anche se ovviamente ci tenevo molto a dare un contributo alla squadra in questo periodo di emergenza. Era la mia prima partita da titolare e sinceramente non sapevo neanche cosa aspettarmi. Mi ha aiutato molto il supporto della squadra anche nei momenti di difficoltà e sono molto contento di aver contribuito alla conquista dei tre punti in un match che si presentava spigoloso. Sono riuscito a essere efficace a muro e in attacco, fondamentali su cui sto lavorando molto, mentre devo continuare a crescere ancora in tante cose, tra cui il posizionamento in campo e in difesa”.

Sabato alle 18 a Monticelli altra sfida probante per i gialloneri (attualmente secondi e nel vivo della zona play off), attesi dal confronto contro i veronesi dell’Arredopark Dual Caselle. “Sicuramente – conclude Paratici – l’avversario ci aggredirà e per noi sarà importante mantenere una certa costanza nella concentrazione, aspetto che non sempre ci riesce bene”.