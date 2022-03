Lyons in campo venerdì sera contro Valorugby. Tutte le sfide del weekend

Prosegue il cammino delle squadre Lyons nella stagione, con nuovi appuntamenti e nuove sfide da affrontare. Di seguito gli appuntamenti del weekend

Altra partita di alta classifica per i Leoni di Garcia e Orlandi, che recuperano la sfida al Valorugby Emilia venerdì sera. Di fronte ai bianconeri una delle squadre più quotate del campionato, ma i Lyons sono vogliosi di rifarsi dopo la brutta batosta di Colorno. Appuntamento per le ore 19.10 di venerdì sera, con la partita che sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Rai Play e sulla pagina Facebook Rugby Lyons 1963.

Torna in campo l’Under 19 di Bergamaschi e Paoletti, in caccia della prima vittoria nel Girone Elite di categoria. I giovani Leoni andranno a far visita all’US Firenze, un campo sempre difficile dove giocare. Calcio d’inizio alle ore 13.30 di domenica. La buona stagione dell’Under 17 cerca una conferma in una delle sfide più importanti del campionato regionale: i ragazzi di Dadati e Dimilito ospitano il Rugby Viadana presso il Campo Savoia nella mattinata di domenica. Appuntamento importante per le Pantere Lyons, che prenderanno parte al Raggruppamento Federale della categoria Juniores in programma a Modena. Per molte nostre ragazze sarà l’esordio in un evento ufficiale, in cui si darà l’opportunità a tutte le ragazze di confrontarsi con le giocatrici di tutta la regione.

Scende in campo anche l’Under 15, che affronta la trasferta di Imola per affrontare i padroni di casa e il Rugby Colorno domenica mattina. Infine, doppio impegno per l’Under 13, che si dividerà tra il Torneo “Casati” di Rho e la festa del Rugby organizzata dal Valorugby Emilia.