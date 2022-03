Lyons tornano in campo venerdì per il recupero con il Valorugby

Una settimana corta, intensa e complicata quella di Sitav Rugby Lyons, che a distanza di 5 giorni dalla sconfitta contro Colorno torna in campo per un altro Derby, il recupero della sfida con il Valorugby Emilia sospesa per nebbia a gennaio. Il momento non è dei migliori per i bianconeri, che proveranno comunque a rendere difficile la vita ai reggiani come accaduto nei due precedenti stagionali. Nella gara di andata i Lyons conquistarono un punto di bonus in una sfida equilibrata, mentre nella gara sospesa andarono due volte in vantaggio nel primo tempo con due mete. Venerdì 25 alle ore 19,10 un altro capitolo della rivalità tra queste due squadre, sotto le luci dello Stadio Mirabello.

Di fronte a loro c’è una squadra forte, con tanti nomi importanti del campionato italiano, che attualmente è terza in classifica dopo essere stata scavalcata dal Rovigo nelle ultime giornate. Il Valorugby è rimasto agganciato alla seconda piazza praticamente da inizio anno, e sembra in una fase di leggera flessione di risultati. I Diavoli sono comunque reduci da una pesante vittoria sulle Fiamme Oro per un solo punto, che ha dato respiro agli uomini di Manghi in vista della corsa playoff. Non possono comunque deconcentrarsi, visto il grande campionato del Colorno e le tre partite da recuperare del Calvisano.

I Lyons sono reduci da quella che forse è stata la peggior partita dell’anno, una sconfitta senza appello sul campo dell’HBS Colorno con un secondo tempo shock, in cui i Lyons hanno rimediato ben quattro cartellini gialli compromettendo la partita in modo irrimediabile. tornare in campo dopo solo 5 giorni può essere un vantaggio per sfogare la frustrazione e mettersi la brutta giornata di Colorno alle spalle, ma Coach Garcia deve però fronteggiare una situazione difficile nella rosa: diversi giocatori sono influenzati, e le assenze si faranno sentire nella sfida del Mirabello. “Anche a gennaio la situazione non era delle migliori, ma scendemmo in campo determinati a far bene, con i giocatori che non cercarono scuse e giocarono pensando solo ai propri compiti. Disputammo un buon primo tempo, ben organizzati, senza fronzoli e marcando due mete. Venerdì sera dovremo scendere in campo con lo stesso spirito e la stessa organizzazione. La chiave sarà mantenere la concentrazione, perchè nell’ultima partita ci siamo sciolti alle prime difficoltà, mostrando il fianco all’avversario che ci ha punito severamente. Contro una squadra come Valorugby Emilia questi errori non si possono commettere.”

La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Rai Play, e in differita su Rai Sport HD alle ore 22.

Sitav Rugby Lyons: Via G; Via A, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Salvetti, Petillo; Janse van Rensburg, Cemicetti; Salerno, Rollero, Acosta

A disp: Minervino, Actis, Salerno, Lekic, Moretto, Bance, Cissè, Biffi

ASD Rugby Lyons