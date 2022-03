Lyons, vittoria esterna per i Cadetti. Cadono Under 19 e 15

Sitav Rugby Lyons, il resoconto delle partite di domenica 6 marzo di Under15, Under19, Serie C e Settore Propaganda (nota stampa)

RUGBY PARMA 1931 – SITAV RUGBY LYONS PIACENZA 15-48 (3-27)

Tabellino: pt 2’ m Groppelli N. tr Groppelli N. (0-7), 24’ cp Parma (3-7), 26’ m Valeri tr Groppelli N. (3-14), 36’ cp Groppelli N. (3-17), 38’ cp Groppelli N. (3-20), 40’ m Efori tr Groppelli N. (3-27) st 45’ m Groppelli N. tr Groppelli N. (3-34); 60’ m Eddoukali tr Groppelli N. (3-41), 65’ m Parma tr (10-41), 75’ m Parma (15-41), 80’ m Borghi tr Efori (15-48)

Sitav Rugby Lyons: Rossi (vcap) (41’ Dhima); Valeri, Dallavalle (65’ Vergari), Viani (45’ Eddoukali) Spezia; Groppelli N (62’ Tasha), Efori; Moretto; Bellani, Sirtori Origgi; Petrusic (cap), Bassi (41’ Bongiorni); Groppelli G (65’ Groppi), Borghi, Canderle (65’ Cristian)

All: Davide Baracchi

Cartellini: 23’ Cartellino giallo a Efori

I giovani leoni della Squadra Cadetta iniziano nel migliore dei modi il loro percorso nel Girone Promozione con una vittoria autorevole sul campo del Rugby Parma, finora imbattuto e vincitore della prima fase regionale. Vittoria mai in discussione per i ragazzi di Baracchi, che hanno dominato la contesa grazie a una dominante prova in mischia chiusa (con gli avversari costretti a chiedere le mischie “no contest” a fine primo tempo) e a delle grandi azioni dei trequarti, che hanno finalizzato il lavoro dei compagni grazie alla loro velocità e sapienza tattica. Dopo un paio di uscite a vuoto, una grossa iniezione di fiducia per i bianconeri, che si lanciano alla ricerca della tanto agognata promozione in Serie B.

Sei mete, tutte di ottima fattura e con azioni corali, hanno consegnato la vittoria ai Lyons, già in netto vantaggio nella prima frazione: apre le danze subito Groppelli, che dopo una mischia avanzante attacca la difesa del Parma in prima persona e si invola in mezzo ai pali. L’unico momento di sofferenza per i bianconeri arriva per il cartellino giallo a Efori al 23’, che consegna i primi punti al Rugby Parma, ma arriva subito la risposta con la meta di Valeri, che finalizza una lunga azione di squadra all’ala. Dopo due calci di punizione di Groppelli, impeccabile alla piazzola, arriva il colpo del KO con un cartellino giallo inflitto ai padroni di casa e la marcatura di Efori, che allo scadere del primo tempo sfrutta il lavoro della sua mischia e marca la terza meta dei suoi. La ripresa si apre con la seconda meta di Groppelli, che si invola in mezzo ai pali dopo una lunga azione partita nella metà campo bianconera. Arriva dopo pochi minuti anche la meta di Eddoukali su un’altra grande azione di squadra, prima del moto di orgoglio dei padroni di casa che marcano due mete sul finale di partita, prima che Borghi marchi la sesta meta dei Lyons chiudendo le ostilità sul 15-48.

Una prova decisamente positiva per i giovani Leoni, che hanno finalmente trovato la giornata giusta per mettere in mostra le loro doti in attacco, e nel secondo tempo hanno anche mostrato una grande tenacia e durezza difensiva in alcuni momenti delicati, dimostrando di non “mollare” mentalmente nonostante il risultato ampiamente acquisito. Ancora da limare la disciplina, che è costata un cartellino giallo a Efori nel primo tempo e qualche sofferenza di troppo nella ripresa. Da segnalare le ottime prove di Nicholas Groppelli, ritornato “a casa” dopo aver terminato il prestito al Piacenza Rugby, e di Andrea Valeri, oltre all’esordio di Daoud Eddoukali, bagnato con una meta.

UNDER19

LYONS – LIVORNO 19-43 (mete 3-7)

Lyons: Nakov (dal 30’ 2T rientra Azzini), Azzini (dal 10’ 2T Cassinari), Oppizzi (dal 18’ 2T Dallanegra), Perazzoli, Bart Cobbah (dal 10’ 2T Nemeth), Solari, Fornasari, Profiti (dal 5’ 1T Calandroni), Spezia, Lomuscio, Rossini, Salotti, Amir Ali (dal 13’ 2T Borchieri), Espinoza, Bosoni.

Tabellino – 1° Tempo: 8’ meta Livorno tr (0-7), 17’ meta Livorno nt (0-12), 22’ meta Livorno tr (0-19), 30’ meta Livorno nt (0-24), 35’ meta Livorno tr (0-31).

2° Tempo: 3’ meta Nakov tr. Perazzoli (7-31), 5’ meta Livorno nt (7-36), 18’ meta Espinoza nt (12-36), 21’ meta Nakov tr. Perazzoli (19-36) 35’ meta Livorno tr (19-43).

La prima partita del girone élite, già temuta alla vigilia, da una parte visto il blasone degli avversari e dall’ altra vista la cronica mancanza di giocatori arruolabili (solo 20 in lista gara), si complica ancora di più, dopo solo 5′, per l’infortunio del nostro numero 8 e capitano Profiti. Il primo tempo passa in un attimo, con un monologo dei verdi labronici che chiudono in scioltezza per 31 a 0.

Nel secondo tempo, i nostri ritrovano un po’ di verve, e anche grazie a due trovate individuali di Nakov, chiudono (parzialissima soddisfazione) la seconda frazione di gioco segnando tre mete e subendone solo due. Che dire? Si è rivista per lunghi tratti, la partita fotocopia di settimana scorsa, con tantissimi errori commessi, la stessa mancanza di lucidità, e il fiato grosso e pesante nel dovere sempre rincorrere gli avversari. Contro una squadra più forte dei canarini modenesi, la tariffa da pagare è stata molto più pesante. Ci vorrà volontà, sacrificio ma anche entusiasmo e fortissimo spirito di gruppo, per affrontare le prossime partite, che saranno sempre difficili, ma che potrebbero regalarci tante soddisfazioni.

UNDER 15

RUGBY PARMA TEAM – LYONS VALDARDA 20 – 15

Convocati: Pagliafora, Tosciri, Locca, Cordani, Beghi, Torricela Isola, Konte, Barbieri, Verbeni, Montesissa, Binati, Sesenna

A disp.: Mutti, Antonazzi, Re, Rancati, Uka

Marcatori: Torricella, Barbieri

Trasf.: Torricella 2/2

Una domenica molto positiva per gli under15 nonostante il risultato finale a favore degli avversari, che portano a casa la partita con 3 mete a 2. I ragazzi hanno giocato una partita da veri leoni contro una squadra sia fisicamente che tecnicamente si è presentata più preparata. I ragazzi dei Lyons e val D’Arda non hanno mai mollato fino alla fine mettendo in crisi gli avversari che in due delle loro mete sono stati favoriti da disattenzioni dei nostri ragazzi che, comunque, si dimostrano in costante crescita.

SETTORE PROPAGANDA

Domenica 6 marzo 2022 si è tenuto il festival del rugby dedicato al settore propaganda per le categorie Under7, Under9 e Under11 organizzato dalla società Rugby Colorno presso lo stadio G. Maini. La giornata è stata davvero piacevole, grazie alla partecipazione di tanti bambini suddivisi nelle varie categorie dalle società di Colorno, Parma, Piacenza, Cremona e Reggio Emilia. I Lyons anche questa domenica sono riusciti a schierare 2 squadre per ogni categoria portando a casa buoni risultati e tanta soddisfazione per il lavoro svolto durante gli allenamenti da educatori e allenatori.