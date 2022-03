Pulizia straordinaria di Piazza Cavalli a seguito di una macchia comparsa sul selciato e segnalata dai cittadini. Al lavoro gli uomini di Sicurezza e Ambiente nel pomeriggio del 28 marzo, sotto la supervisione della polizia locale. Due squadre di addetti sono state impegnate nella pulizia straordinaria di Piazza Cavalli a seguito di una macchia nerastra comparsa qualche giorno nelle vicinanza di una delle statue equestri del Mochi.

“Il Corpo di Polizia Locale di Piacenza ha in essere una proficua collaborazione assieme al personale di Sicurezza e Ambiente – spiega Mirko Mussi, Comandante della Polizia Locale di Piacenza – All’interno del contratto stipulato dal Comune con la ditta Sicurezza e Ambiente è previsto l’onere accessorio di pulizia di alcune piazze cittadine. Diamo quindi seguito alle segnalazioni fatte pervenire alla settimana scorsa da alcuni cittadini alla sede distaccata di Piazzetta Pescheria. Gli agenti hanno raccolto la denuncia riguardante l’imbrattamento di alcune pietre del selciato della Piazza principale, antistante Palazzo Gotico.

Foto 2 di 2



Sono in corso indagini per risalire ai responsabili dell’imbrattamento anche nell’ottica di addebitare i costi di pulizia, con l’intervento di oggi si persegue l’obiettivo del ripristino del decoro della piazza e la rimozione della macchia nerastra. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale di Sicurezza e Ambiente per il loro lavoro, per la disponibilità e per essere sempre meticolosi e concorrere positivamente al ripristino della sede stradale qualora si vengano a verificare incidenti. Non solo per la rimozione dei detriti, ma anche per limitare il rischio di inquinamento a seguito delle fuoriuscite di liquidi e a tutela degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio”.