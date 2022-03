Malore fatale nello stabilimento, vani i tentativi di rianimare un 56enne

Un operaio di 56 anni, mentre era lavoro all’interno di una ditta di Borgonovo (Piacenza), è deceduto a seguito di un malore nella mattinata del 30 marzo.

Erano da poco passate le 10, quando l’uomo è stato rinvenuto a terra in stato di incoscienza. Mentre alcuni suoi colleghi hanno chiamato i soccorsi, altri hanno provveduto a portare il defibrillatore presente all’interno dello stabilimento e hanno immediatamente applicato gli elettrodi. Nel frattempo sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Tidone e l’auto infermieristica del 118 di Piacenza. Dall’aeroporto di Bresso (Milano) si è alzato in volo l’elisoccorso, atterrato nel campo all’interno della ditta.

Per quasi un’ora i soccorritori hanno praticato le manovre di rianimazione e le terapie farmacologiche, ma purtroppo il medico rianimatore dell’eliambulanza non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri per effettuare gli accertamenti di rito.