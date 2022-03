“Marco sarà la nostra alba” Sport piacentino in lutto per la scomparsa di Beccari

“Anche dopo la più buia delle notti , sorgerà sempre l’alba. Marco sarà la nostra alba. Bakery Basket perde il suo presidente”.

Si apre con queste parole commosse la nota con la quale la società piacentina Bakery Basket annuncia la scomparsa del presidente Marco Beccari, dopo una lunga battaglia contro la malattia che lo aveva colpito.

“Oggi è il giorno più cupo della storia della Bakery Basket Piacenza – continua la nota della società – Nella notte se n’è andato il nostro presidente, Marco Beccari. Non ci sono parole per esprimere quello che sentiamo tutti. Tifosi, dirigenti, allenatori, giocatori. E’ una perdita fisica ma non affettiva. Il coraggio la determinazione e la passione che ha trasmesso a tutto il mondo sportivo rimarrà sempre al fianco e nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto. Guardare sempre avanti senza paura e senza incertezze. Grazie Pres per quello che ci hai lasciato. La Bakery è diventata quello che è ora grazie a te. Anche dopo la più buia delle notti , sorgerà sempre l’alba. Marco sarà la nostra alba”.

Marco Beccari, imprenditore nel settore alimentare, era presidente della società piacentina di basket che sotto la sua guida è arrivata fino al campionato di A2, dove sta attualmente militando. Anima e patron della Bakery basket ha il merito di aver riportato la pallacanestro piacentina ai livelli più alti, partendo dalla serie C. Tra i trofei conquistati l’anno scorso, insieme alla promozione, anche la Coppa Italia nazionale di Serie B. Nel settembre scorso Beccari aveva fatto una donazione importante al reparto di Radioterapia dell’ospedale di Piacenza dove era stato curato.

Da parte della redazione di PiacenzaSera.it condoglianze alla famiglia e alla società Bakery basket Piacenza.

Il cordoglio del Sindaco Patrizia Barbieri e dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Marco Beccari – “La notizia improvvisa della prematura scomparsa di Marco Beccari, imprenditore lungimirante e coraggioso e straordinario uomo di sport, leale e generoso, è un dolore profondo che lascia un vuoto enorme nella nostra comunità. A lui mi univa un legame sincero di stima reciproca, in una preziosa e costante collaborazione per il bene della nostra amata città”. Queste le parole del Sindaco Patrizia Barbieri, che continua: “Abbraccio, con immenso cordoglio, la sua famiglia e i suoi cari, rivolgendo a loro, anche a nome dell’assessore Stefano Cavalli e di tutti i colleghi di Giunta, le più sentite condoglianze e la mia vicinanza”.

Il cordoglio del Piacenza Calcio:

Il cordoglio di Paola De Micheli per la scomparsa di Marco Beccari: “Voglio portare il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia Beccari e a tutta la comunità sportiva della Bakery Basket Piacenza in questo momento di grande dolore. Marco Beccari è stato un amico, un imprenditore di successo innamorato della pallacanestro e della sua città: ci lascia un’eredità importante fatta di passione per lo sport e per i suoi valori più sani. Un abbraccio ai suoi cari”.

Robert Gionelli Delegato Provinciale Coni esprime così il suo cordoglio: “E’ un giorno triste per Piacenza e per lo sport piacentino. Triste per la nostra città, che con la prematura e improvvisa scomparsa di Marco Beccari perde un innovativo e lungimirante imprenditore, ma triste soprattutto per il mondo sportivo, che da oggi rimane orfano di un dirigente appassionato e grintoso, capace di far crescere una società come la Bakery Basket grazie anche alle sue doti e alle sue competenze manageriali. Poco meno di un anno fa festeggiavamo la Bakery per la vittoria della Coppa Italia, ennesimo successo sportivo conquistato dalla squadra piacentina sotto la spinta propulsiva del Presidente Beccari. Oggi salutiamo questo appassionato dirigente, ringraziandolo per aver contribuito a far crescere non solo la pallacanestro, ma tutto il mondo sportivo piacentino. A tutti i famigliari di Marco le nostre più sentite condoglianze”.