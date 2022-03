Medaglia d’oro a Berlino per il 50 Vendemmie Gutturnio Frizzante di Cantina Valtidone

Da Berlino arrivano piacevoli notizie per la Cantina Valtidone: è stata conferita infatti la Medaglia d’Oro al 50 Vendemmie Gutturnio Frizzante DOC, il vino rosso di punta dell’omonima linea, ottenuto dall’unione delle uve Barbera e Croatina (detta localmente Bonarda).

“Il progetto 50 Vendemmie – spiega Cantina Valtidone – nasce in vigna: dai vigneti di almeno 50 anni, vengono selezionate le uve per produrre questi vini che sono frutto di storia e ricerca enologica iniziate a partire dal lontano 1966. Negli anni il cammino di Cantina Valtidone ha sempre mantenuto la stessa direzione per garantire la massima qualità. Sincerità produttiva in vigna, passione e dedizione nel lavoro, ricerca e cura si trovano così racchiuse in bottiglia”.

La DWM-Deutsche Wein Marketing è la Società con sede in Germania che da oltre venticinque anni organizza i concorsi enologici più prestigiosi al mondo. Grazie al patrocinio dell’OIV Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino e del UIOE Unione Internazionale degli Enologi, questa Società assegna i premi denominati “Wine Trophies”. Tali concorsi sono considerati tra i più controllati e severi al mondo e pertanto tra i più accreditati. Oltre al 50 Vendemmie Gutturnio Frizzante DOC, sono stati premiati altri due vini di Cantina Valtidone con la menzione “Category IV” (equivalente ad una medaglia d’argento): l’aromatico 50 Vendemmie Malvasia DOC nella versione ferma e l’affinato in legno Bollo Rosso Gutturnio Riserva DOC.

Grande soddisfazione da parte dei Soci e del Consiglio d’Amministrazione di Cantina Valtidone per i risultati raggiunti: “Tutto ciò dimostra quanto sia importante saper valorizzare il potenziale territoriale della Cantina Valtidone – riconoscendo la ricchezza racchiusa nel lavoro dei nostri soci viticoltori in vigna, accresciuta dall’opera costante dei nostri tecnici e cantinieri”.