Medicinali e cibo per neonati, due fotografi piacentini in missione di solidarietà al confine con l’Ucraina

Dopo un appello via social, per raccogliere medicinali, latte in polvere e omogeneizzati, la partenza per il confine tra la Polonia e l’Ucraina.

E’ la missione di solidarietà di due fotografi piacentini, Sergio Ferri e Marco Salami, partiti lo scorso fine settimana.

“Ai posti di confine ci sono migliaia di persone, praticamente solo donne, bambini e anziani, che attendono un passaggio prima per passare il confine e poi per dirigersi verso altre città della Polonia o direttamente verso altri Paesi, soprattutto Germania – dice Sergio Ferri -. Non appena abbiamo raggiunto un primo valico abbiamo cercato di consegnare i medicinali e il cibo che avevamo portato con noi, ma non ci siamo riusciti. Ci siamo così spostati nella cittadina più importante della zona, Przemysl, dove arrivano i treni da Leopoli – racconta Sergio Ferri -. Qui abbiamo contattato i volontari e abbiamo poi scaricato in una palestra comunale quanto avevamo portato con noi. Il fatto di aver raccolto in pochissimo tempo moltissimo materiale, nonostante la modalità informale che abbiamo utilizzato, dà l’idea di quanto questa guerra abbia colpito l’opinione pubblica in Italia”.