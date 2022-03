Messa di guarigione spirituale in Santa Maria di Campagna “Pregheremo per la pace”

Lunedì 7 marzo alle ore 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale. La celebrazione terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Comunità Magnificat ogni primo lunedì del mese.

“Nel percorso di quest’anno – spiega il francescano padre Secondo Ballati – guardiamo ai sette doni dello Spirito Santo come a uno strumento che Dio ci consegna per affrontare il cammino della vita. Invocheremo insieme il dono della scienza per essere aiutati, in questo tempo di grande fragilità che ha visto l’esplosione del conflitto in Ucraina, a cogliere ciò che il Signore sta chiedendo a noi, alla Chiesa e alla società intera. Uniti dalla preghiera per la pace, chiederemo a Dio di poter diventare anche noi nel nostro quotidiano costruttori di pace”.