MioVolley nuovo campione territoriale Under 19, superato River in finale (3-0)

Il S.G.A. MioVolley conquista il titolo di campione territoriale under 19 superando in finale in tre set le avversarie del Vaportris River al termine di una lunga giornata di sport al Palazzetto di Gossolengo che ha ospitato le quattro formazioni finaliste di categoria. Una domenica dove un pensiero è andato al compianto Osvaldo Tarasconi – storico tecnico ed autentico uomo di sport, maestro di tante e tanti atleti nella provincia di Piacenza e non solo – la cui perdita aveva lasciato un profondo vuoto nel mondo pallavolistico piacentino il 27 marzo 2020.

Le semifinali della mattinata hanno visto prevalere S.G.A. MioVolley e Vaportris River, rispettivamente sul Carpaneto Volley e sul RM Volley #4. Nella finalissima del pomeriggio è il MioVolley a partire meglio di fronte ad un River che è però piuttosto abile a sfruttare i cali di concentrazione delle biancoblu riportandosi in scia. Soltanto nella seconda parte del primo set la formazione di coach Anni riesce ad imprimere una decisiva accelerazione fino al 25-16 finale. Equilibrata l’apertura del secondo set dove si gioca punto su punto in un confronto serrato. Come nel parziale precedente però è il MioVolley che trova le trame giuste per cambiare il passo e chiudere sul 25-18.

Nel terzo parziale le due formazioni si ritrovano a duellare con il punteggio che fatica a prendere la direzione di una delle due contendenti. Si arriva così ad un finale piuttosto serrato dove il MioVolley mantiene alta la concentrazione riuscendo a chiudere sul 25-23: è il punto che certifica la vittoria del titolo territoriale under 19 per il S.G.A. MioVolley.