Mirco Nodari nuovo lanciatore del Piacenza Baseball

la nota stampa

Lanciatore destro di grande esperienza, Mirco Nodari approda in biancorosso per la prima volta in carriera. Classe 1980, muove i primi passi nel mondo del baseball nelle categorie giovanili dello Spino d’Adda. Il primo salto di qualità è datato 1996: Mirco passa agli Old Rags di Lodi dove si alterna tra la categoria Under 18 e la prima squadra in cui occupa il ruolo di lanciatore Under 21 nella allora Serie A2.

In gialloverde resta diversi anni durante i quali disputa diversi Campionati di Serie A2 e B, vincendo nel 2003 i playoff di B. Prima esperienza in terra piacentina nel 2005, sponda Red Devils, dove ha modo di giocare con continuità per recuperare da un serio infortunio patito l’anno prima. Nel 2007 nuova esperienza in Serie B con la casacca del Milano 1946 con la quale si toglie nuovamente la soddisfazione di vincere i playoff promozione.

Il 2008 vede Nodari rientrare agli Old Rags, allora in Serie B con i quali ottiene di nuovo (terza volta in carriera) la promozione in Serie A Federale al termine della stagione 2011. Nel biennio 2013-2014 è tra le fila del Bovisio Masciago, sempre in Serie B, ed immancabile arriva la partecipazione ai playoff promozione, sfumata però stavolta proprio alla finalissima di Potenza Picena. L’appuntamento con la quarta promozione in A2 è però solo rimandato: dopo essere approdato a Codogno nel 2015, nel 2017 vince i playoff di Serie B in finale contro il Cali Roma. Dal 2018 al 2021 è protagonista assoluto del Campionato di Serie C con la casacca degli Old Rags di Lodi con i quali disputa una serie di playoff consecutivi, senza però raggiungere l’ennesima promozione in carriera.

Dotato di grande controllo e padronanza della zona di strike, Nodari potrà essere impegnato da Marenghi come set-up o all’occorrenza come rilievo lungo, aggiungendo profondità ed esperienza al bullpen biancorosso.