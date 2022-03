Motociclista “molesto” alla Farnesiana, interviene la polizia locale

Erano da poco passate le 20 di martedì 29 marzo quando alcuni residenti di via Marinai d’Italia (Piacenza) hanno notato una moto che percorreva a forte velocità, in modo continuativo, le vie del quartiere. Ad attirare l’attenzione dei cittadini, il forte rumore della marmitta e un gruppetto di ragazzi, tutti giovanissimi, che dai marciapiedi, guardavano il motociclista come fosse uno spettacolo cinematografico.

Sul posto si sono portati gli agenti in borghese della polizia locale (che fanno parte del gruppo di vicinato), e anche le pattuglie del comando di via Rogerio. Alla vista degli agenti il motociclista ha aperto il gas e si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno identificato alcuni ragazzi, risultati tutti i minorenni, e attraverso le immagini di videosorveglianza delle telecamere della zona stanno cercando di risalire all’identificazione del motociclista.