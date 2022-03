“Nemmeno con un fiore” Al Filodrammatici pièce teatrale per le vittime di tratta e sfruttamento

“Nemmeno con un fiore-Il prezzo dell’amore”. Questo il titolo della pièce teatrale – promossa da Comune di Piacenza e Comunità Papa Giovanni XXIII, in sinergia con Diocesi, Cisl e Ottica Catelli – che andrà in scena venerdì 25 marzo (ore 20:30, ingresso libero) al Teatro dei Filodrammatici di Piacenza, nell’ambito delle iniziative legate alla campagna “Questo è il mio corpo” per la liberazione delle vittime di tratta e sfruttamento.

I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati nella mattinata del 17 marzo in una conferenza stampa, in cui sono intervenuti l’assessore alle Pari Opportunità Federica Sgorbati, la consigliera per le Pari Opportunità della Provincia di Piacenza Venera Tomarchio, per l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII la responsabile Lodovica Ghezzi e Romina Iurato, nonché Daniela Maserati del Coordinamento Donne della Cisl Parma e Piacenza e Mario Idda, in rappresentanza della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

“Lo spettacolo – spiegano gli organizzatori – vuole essere un’occasione di riflessione e di denuncia dei drammi che affliggono le persone coinvolte nel racket della prostituzione. L’opera prende a pretesto il femminicidio di una giovane prostituta per mettere a confronto personaggi di varia umanità, per un racconto a più voci che parla di amore e di amore malato”. “Nemmeno con un fiore, il prezzo dell’amore” è scritto da Emanuela Frisoni, che ne cura anche la regia e vede in scena Barbara Abbondanza, Patrizia Bollini e Giorgia Guerra.