Piacenza raccoglie l’appello di Papa Francesco, che aveva invitato nella giornata di oggi – 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, inizio del cammino di Quaresima – a promuovere momenti di preghiera e di digiuno contro la guerra. “Gesù ci ha insegnato – le parole del Pontefice – che alla insensatezza diabolica della violenza, si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra”.

Nel pomeriggio sul Pubblico Passeggio è andato in scena un presidio promosso da Movimento di Cooperazione Educativa – G.T. Piacenza e Mondo Aperto. “Oggi – spiega Roberto Lovattini, tra i promotori dell’iniziativa – siamo qui a manifestare, ma nello stesso tempo per un momento di intensa riflessione. Abbiamo accolto l’appello di Papa Francesco per una giornata di digiuno e preghiera e invitiamo tutti i cittadini a far sentire la voce del popolo della pace: non esiste un motivo per fare la guerra, se vogliamo risolvere i conflitti in un altro modo dobbiamo abituarci a farlo, insegnando ai nostri bambini l’importanza della pace fin da piccoli”.

Domenica a Roma è in programma una manifestazione nazionale contro la guerra, con un corteo da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni in Laterano: i piacentini interessati a partecipare (partenza pullman da Borgonovo, Castel San Giovanni, Piacenza e Fiorenzuola) possono contattare per prenotazioni la Camera del Lavoro al numero 0523-459791.

MESSA IN CATTEDRALE – Questa sera, alle 20:30 in Cattedrale, il vescovo Adriano Cevolotto presiederà la messa con il rito d’imposizione delle Ceneri. “Sarà l’occasione – evidenzia la Diocesi – per rinnovare la preghiera per la pace”.