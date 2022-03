“Non potevano non aiutarle: avremmo potuto esserci noi, al loro posto”

La grande catena di solidarietà che unisce l’Italia all’Ucraina si compone di minuscoli ingranaggi. C’è chi dona quello che può, partecipa a raccolte fondi e c’è chi apre semplicemente la propria porta di casa.

E’ la banalità del bene messa in pratica da Domenico Zampaglione e dalla sua compagna Antonella, vicini di casa di Nadine e Ile. “Le immagini della guerra ci hanno enormemente colpito: una cosa del genere sarebbe potuta capitare anche a noi – dice Domenico, che di professione fa il commerciante di frutta e verdura -. Insieme alla mia compagna Antonella, che mi ha appoggiato completamente in questa decisione, abbiamo subito offerto il nostro aiuto a Nadine: sapevamo che non avrebbero potuto ospitare in casa loro Barbara, Tatiana e le due bambine. Abbiamo solo un figlio, la nostra casa è grande e il divano letto funziona – dice ridendo -, quindi abbiamo accolto da noi Tatiana e la sua bambina Angela, lasciando Barbara e Anastasia con i parenti”.

La generosità dei piacentini già c’è, ora toccherà alle istituzioni fare la propria parte per aiutare queste donne nel recuperare la serenità.