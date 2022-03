Nonna e nipote ucraini in fuga dalla guerra bussano alla porta della Croce Rossa, scattano gli aiuti

Giovedì pomeriggio hanno bussato alla porta della Croce Rossa di Piacenza un ragazzo di 16 anni disabile e la nonna provenienti da una zona di guerra dell’Ucraina: erano fuggiti insieme nella giornata di domenica per ricongiungersi coi parenti in Italia. Entrambi sono stati accompagnati nella sede di viale Malta da un loro connazionale che risiede a Castel San Giovanni e sta collaborando volontariamente per far da tramite con i profughi di sua conoscenza.

L’anziana donna e il nipote hanno raggiunto nei giorni scorsi la mamma del ragazzo sedicenne – la figlia della donna anziana – che lavora come badante presso una famiglia di San Giorgio Piacentino. La badante ha spiegato che non poteva ospitare i propri familiari a casa della famiglia assistita, per questo ha chiesto aiuto per reperire un alloggio ai volontari e alle crocerossine di Cri Piacenza. Con il coordinamento dal delegato alle attività di emergenza Michele Gorrini e l’ausilio del presidente Alessandro Guidotti, la sede locale di Croce Rossa si è immediatamente attivata per rispondere all’appello della donna ucraina.

A loro è stata offerta immediata assistenza e generi di prima necessità. Poi, consultata l’azienda sanitaria, i volontari hanno condotto le due persone in una farmacia per eseguire il tampone per Covid e di seguito, per il tramite della Prefettura e in collaborazione con la Caritas, è iniziata la ricerca di una soluzione abitativa. Sono in attesa di ricevere un alloggio temporaneo dove rimanere.