Notte brava per un gruppo di giovani, aggredito un agente

Poco dopo le 22 di martedì 8 marzo alcuni giovani, pare per gioco, hanno iniziato suonare i citofoni in via Raineri a Piacenza. Gli schiamazzi e il disturbo arrecato hanno indotto i residenti a chiamare la polizia. Sul posto sono così sopraggiunte due volanti del 113 che hanno identificato il gruppetto di giovanissimi, tutti appena maggiorenni.

Uno di questi, un diciannovenne, si sarebbe ribellato agli agenti con uno schiaffo. I poliziotti hanno quindi cercato di bloccarlo e ne è nata una breve colluttazione, con il giovane che avrebbe morsicato ad una mano un poliziotto, mentre il resto del gruppetto cercava di dividere e placare gli animi. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dei sanitari con un’ambulanza della Croce Bianca e l’auto medica del 118. Il 19enne è stato quindi condotto per accertamenti al pronto soccorso cittadino in stato di arresto con l’accusa di lesioni, aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale.