Nuoto pinnato, la Calypso campione d’Italia nella classifica maschile

Nuoto Pinnato, la Calypso Piacenza è la squadra campione d’Italia nella categoria maschile.

La premiazione è arrivata in occasione dei campionati italiani assoluti di nuoto pinnato, che si sono svolti al centro sportivo Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro in vasca da 50 metri da venerdì 4 a domenica 6 marzo

La società piacentina ha schierato 16 atleti guidati dai tecnici Umberto Raimondi e Laura Galli. Alla manifestazione hanno partecipato trentasette società con oltre mille atleti gara e 44 staffette assolute ai blocchi di partenza.

La tre giorni si è conclusa con ottimi risultati per gli atleti piacentini che hanno conquistato un podio nella staffetta 4×50 monopinna assoluta maschile, composta da Sebastiano Rossi, Mattia Bazzoni, Kevin Guglielmetti e Andrea Rancati.

Un altro risultato di prestigio è stato il Record Italiano Juniores fatto registrare dalla staffetta femminile 4×50 monopinna assoluta, composta da Ginevra Granelli, Marta Irsonti, Sofia Borreri e Sofia Masarati.

Alla competizione nazionale si sono messi in luce anche tutti gli altri atleti piacentini: i giovani Marta Irsonti, Ginevra Granelli, Sebastiano Rossi, Leon Barattieri, Alessandro Vedovelli, Francesco Losi, Luca Bonelli, Nicolò Fantoni e Sofia Borreri hanno conseguito ottime prestazioni ritoccando i personali, anche sensibilmente. Conferme sono arrivate anche dagli atleti più esperti: Marco Pietralunga, Mattia Bazzoni, Andrea Rancati, Kevin Guglielmetti, Enrico Zangrandi, Alice Ferri e Sofia Masarati.

Durante la manifestazione sono state fatte le premiazioni delle classifiche a squadre stilate con i punteggi conseguiti durante i campionati Italiani di categoria: la Calypso è la squadra campione d’Italia nella classifica maschile.

“Dopo la vittoria con il settore maschile del campionato italiano a squadre ci siamo presentati agli assoluti per migliorarci ancora, considerando la giovane età della maggior parte dei nostri atleti siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti – ha commentato il responsabile tecnico Umberto Raimondi -. Siamo in costante crescita con un gruppo unito e solido di ragazzi che sa divertirsi lavorando sodo per raggiungere risultati prestigiosi”.

Fra dieci giorni la Calypso sarà impegnata in una gara di coppa del mondo.