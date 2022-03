Nuovi giochi ed attrazioni per 51 aree di Piacenza: riqualificazione da un milione di euro

Un milione di euro per “rifare il look” a 51 aree gioco di Piacenza (SCARICA LA MAPPA ). Giardini pubblici, ma anche spazi esterni di scuole elementari, materne e asili: i lavori promossi dal Comune di Piacenza – che si dovrebbero concludere entro la fine di aprile – prevedono la sostituzione di 139 giochi ed attrazioni, obsoleti o rischiosi per l’incolumità di bambini e ragazzi.

Il piano di riqualificazione è stato presentato nella mattinata del 10 marzo nella sala consiliare del Municipio dal sindaco Patrizia Barbieri e dall’assessore all’Ambiente, Parchi, Protezione civile, Mobilità e Servizi al Cittadino Paolo Mancioppi. “Si tratta di un’operazione che avevamo maturato negli scorsi anni, ma che il covid ha rallentato – ha spiegato il primo cittadino -. Prima di progettare la sostituzione dei giochi abbiamo fatto un censimento delle varie aree per capire dove intervenire. Abbiamo trovato delle attrazioni che risalivano, in certi casi, anche al 1996: era quindi assolutamente necessario intervenire”.

“E’ stato uno sforzo straordinario dell’Amministrazione – ha aggiunto Mancioppi -, un impegno che a Piacenza non si era mai visto. Andiamo a sostituire una serie di giochi pericolosi e fuori norma, restituendo alla città aree più sicure. Mi appello anche al senso civico delle persone – ha rimarcato l’assessore – per far sì che questi nuovi giochi non siano danneggiati”.