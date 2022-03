Nuovo centro servizi Mcl a Roveleto di Cadeo

La dirigenza provinciale Mcl di Piacenza rende noto che da mercoledì 23 marzo sarà operativo presso il circolo Mcl “Giovanni Bersani tappa 37”, a Roveleto di Cadeo in via Kennedy 10, un centro di raccolta di pratiche a livello previdenziale (pensioni di qualsiasi tipo, invalidità civile, assegni di accompagnamento, assegno unico, permessi di soggiorno per migranti, bonus vari, redditi di cittadinanza, reddito di emergenza) e a livello fiscale (730, modello unico, isee, red, successioni ecc).

Un proprio incaricato sarà presente nella struttura ogni mercoledi dalle ore 11 alle ore 13 e ogni venerdi dalle ore 14 alle ore 16.

Per eventuali delucidazioni in merito contattare gli uffici della sede provinciale Mcl per il Caf Mcl 0523 498932, per il patronato Sias 0523 490832.