Nuovo look per il sito web comunale, nessuna interruzione nei servizi dello Sportello Telematico

Restyling per il sito www.comune.piacenza.it, che da lunedì 28 marzo si presenterà agli utenti nella nuova veste grafica, con una diversa organizzazione dei contenuti nelle schede informative, in conformità con le linee guida proposte da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) per i siti web comunali. Se l’impostazione grafica sarà diversa, non ci saranno variazioni nelle sezioni del menu principale. I lavori di trasferimento dei contenuti sono tuttora in corso – viene spiegato -, ma non riguardano le piattaforme dei servizi online quali lo Sportello Telematico Polifunzionale, che non subirà interruzioni per l’utenza.

Potrebbero invece verificarsi, nei primi giorni della prossima settimana, momentanee difficoltà di accesso al portale istituzionale www.comune.piacenza.it, nel suo insieme o per quanto riguarda singole pagine web, nonché per i cittadini che accedono al sito Internet del Comune tramite ricerche su Google, che potrebbero momentaneamente portare a indirizzi errati.