Oltre 3mila controlli anti-Covid nell’ultima settimana, nessuna sanzione

Proseguono sul territorio i controlli anti-covid. Nel corso dell’ultima settimana (7 – 13 marzo) – i dati forniti dalla Prefettura – le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, 249 servizi con l’impiego di 580 uomini. Nello stesso arco temporale, sono state controllate a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali e delle Unioni dei Comuni, 3.007 persone e 328 attività o esercizi commerciali: nessuna persona è stata sanzionata per mancanza del green pass, laddove previsto.

“Il passaggio da oggi in zona bianca della Regione Emilia Romagna è senz’altro una buona notizia, tuttavia – sottolinea la Prefettura – fondamentale resta il senso di responsabilità di ciascuno nell’osservare puntualmente le misure precauzionali tese alla riduzione e al contenimento del contagio, ciò anche per assicurare la prosecuzione in sicurezza delle attività economiche e sociali”.