Open Day in Cattolica, il 10 presentazione dei corsi di laurea magistrale

Open Day Unicatt torna in presenza e online nei quattro campus dell’Università Cattolica dal 7 all’11 marzo per la presentazione dei 55 corsi di laurea magistrale dell’anno accademico 2022/23. Giovedì 10 sarà illustrata l’offerta formativa magistrale dei campus di Piacenza e Cremona, relativa alle facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Economia e Giurisprudenza e Scienze della formazione.

«L’Open day delle lauree magistrali dell’Università Cattolica quest’anno sarà in dual mode, ovvero si potrà tornare in presenza nei diversi campus dell’Ateneo – ha dichiarato Michele Faldi, direttore dell’Area Organizzazione e sviluppo sistema della didattica dell’Ateneo -. È una grande opportunità non soltanto per conoscere l’offerta formativa che l’università mette in campo per l’anno accademico 2022/23, ma anche per vedere i luoghi, i laboratori, le biblioteche, le strutture che fanno dell’ateneo un grande luogo di formazione e di crescita. In modo particolare questo è importante per le lauree magistrali, cioè quel segmento della formazione che introduce molto capillarmente all’interno del mondo del lavoro e delle professioni».

«I corsi di studio che l’Università Cattolica propone per il prossimo anno accademico dimostrano la grande attenzione dell’Ateneo per progetti formativi che si caratterizzano per una marcata interdisciplinarità dei contenuti e si collocano pienamente all’interno del grande processo di internazionalizzazione del sistema universitario oggi in atto nel nostro Paese – ha dichiarato Giovanni Marseguerra, pro-rettore al Coordinamento dell’Offerta formativa dell’Ateneo -. Tutto ciò nell’ambito di una costante vocazione al perseguimento di una strategia di formazione integrale e completa. L’Ateneo, infatti, mette al centro l’educazione intesa come trasmissione di un sapere di lungo periodo e capace di costruire un’intelligenza creativa, non ristretta alla ripetizione di schemi collaudati. Rimanendo fedele alla sua “missione” originaria e sempre attuale di fare ricerca scientifica e attività didattica secondo un coerente progetto culturale e formativo, al servizio delle nuove generazioni e dello sviluppo umano e cristiano della società».