Partiti da Piacenza i primi aiuti alla popolazione ucraina. “Raccolti 34 bancali di beni di prima necessità”

Partiti da Piacenza i primi aiuti alla popolazione ucraina. Dopo l’annuncio della mobilitazione di Rotary, Federfarma e Croce Rossa, nella mattinata di oggi, 3 marzo, è partito un furgone contenente farmaci ed altri prodotti di prima necessità raccolti nei giorni scorsi dai volontari del Rotary del gruppo piacentino.

Ma sono già pronti, spiega Maria Grazia Sabato del gruppo Rotary Piacenza, 34 bancali di derrate alimentari non deperibili, capi di abbigliamento e altri aiuti, frutto della generosità di alcuni imprenditori locali. I materiali si trovano al momento stoccati in un magazzino messo a disposizione da Svitlana Ludovico, e partiranno domani alla volta della frontiera con l’Ucraina. “Abbiamo contatti – spiega Maria Grazia Sabato, supportata in questa attività da Maria Paola Tagliaferri – con associazioni umanitarie che operano sul posto. Persone fidate che ci aiuteranno nella distribuzione degli aiuti”.

Le aziende che hanno partecipato sono: Molino dalla Giovanna, Musetti, Cascina Pizzavacca, Salumi Grossetti, La Rocca, La Pizza+1, Emiliana Conserve, Steriltom, Sancan, G&G Professionafood, Ambrosi, Caseificio Borgonovo, Sercom, Gerola, Daf, grazie al coordinamento efficiente e veloce di Consorzio Piacenza Alimentare.