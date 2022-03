Centro di raccolta per gli aiuti umanitari, partito il primo convoglio per l’Ucraina. In un paio di giorni dalla sua apertura, il deposito ha già esaudito la sua funzione di stoccaggio: tantissimi piacentini hanno portato coperte, vestiti e cibo negli spazi delle ex scuderie di Piazza Cittadella, accanto a Palazzo Farnese.

Nel pomeriggio del 10 marzo è stato così organizzato un primo invio di generi di prima necessità, destinati alla popolazione ucraina. “Il nostro furgone farà tappa a Milano – spiega il coordinatore provinciale della Protezione Civile di Anpas, Flaviano Giovanelli – dove il nostro materiale sarà smistato e inviato lungo il confine con l’Ucraina, secondo le varie necessità. Organizzeremo un nuovo invio, non appena saremo pronti”.

L’attività di raccolta infatti prosegue: il centro, gestito da Comune di Piacenza e Anpas provinciale, resterà aperto per la consegna del materiale tutti i giorni feriali dalle ore 18 alle ore 21, mentre il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

“I piacentini hanno dimostrato una grandissima generosità nei confronti del popolo ucraino – racconta Ludmila Popovich, una delle volontarie che coordina le iniziative di solidarietà -, nell’arco di pochissimo tempo è stato letteralmente riempito questo spazio così grande. L’attività va avanti: in questo momento servono soprattutto generi alimentari non deperibili e a lunga conservazione. Questo centro servirà ad aiutare anche i nostri connazionali che si trovano già qui, a Piacenza, e si trovano in difficoltà. Possono venire qui da noi, registrarsi, e ricevere quello di cui hanno bisogno: cibo, vestiti, prodotti per l’igiene”.