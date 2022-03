Perde il controllo dell’auto e si ribalta a Vigolo Marchese

Perde il controllo della vettura e si ribalta, ferito un uomo. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale di Vigolo Marchese, poco dopole 20 di domenica 13 marzo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il conducente di una Volkswagen Golf ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata. In suo soccorso sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val D’Arda e l’auto infermieristica di Fiorenzuola. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo. Per mettere in sicurezza la scena del sinistro è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola.