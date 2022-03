Piace, il Codogno calcio entra nell’Academy biancorossa

Con una nota la società Piacenza Calcio ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Codogno Calcio 1908, che entra così a far parte dell’Academy della società biancorossa.

“Siamo davvero soddisfatti di questa nuova partnership – commenta Francesco Guareschi, responsabile del settore giovanile del Piacenza Calcio. – La nostra società è da sempre legata a livello sportivo al territorio del basso lodigiano da cui provengono molti dei ragazzi formati nelle nostre formazioni giovanili. Ci auguriamo che questa collaborazione sia positiva e fruttuosa per ambo le parti. Cercheremo con la nostra esperienza di aiutare il Codogno Calcio a crescere e speriamo di formare sempre più giocatori che possano vestire la maglia biancorossa tra i professionisti”.

Una partnership accolta positivamente anche dal Codogno Calcio, come testimoniano le parole del responsabile del settore giovanile della società, Alberto Vercesi: “Siamo orgogliosi di entrare a far parte dell’Academy del Piacenza. Questa collaborazione ci dà la possibilità di offrire un miglior servizio ai nostri tesserati. Sarà un’occasione di crescita visto che avremo l’opportunità di collaborare con persone altamente preparate come Pietro Rancati che ci aiuterà sicuramente a migliorare”.