Piace, il problema è la fase offensiva IL COMMENTO

Il Piacenza ha avuto le occasioni per vincere la partita (clamorosa l’ultima a pochi secondi dal termine con Dubickas), ma non ha saputo concretizzarle per la mancanza di lucidità nelle fasi cruciali, probabilmente dovuta ad un bagaglio tecnico individuale non adeguato. Questo, in verità, è un po’ il limite della squadra biancorossa, schierata secondo buon senso tattico, ben preparata dal lato atletico, capace di costruire buone prestazioni dal lato agonistico, ma non in grado di produrre quella qualità di gioco che molto spesso confeziona il risultato.

In verità Scazzola, dopo aver costruito un ottimo ed invalicabile muro difensivo che concede sempre poco o nulla agli avversari ed aver dato al centrocampo un equilibrio tattico soddisfacente, non riesce a trovare la combinazione tattica opportuna per finalizzare l’azione dalla trequarti in su. Anche oggi ha iniziato con la coppia Cesarini-Rabbi, certamente più manovriera, per finire con quella di Raicevic-Dubickas. Il risultato non è cambiato, pur usufruendo del contributo del sempre bravo Gonzi. In definitiva il Piacenza ha raggiunto un buon livello di prestazioni che dovrebbe consentirgli la disputa dei play off. Per essere competitivo a livello superiore deve ancora perfezionare certi meccanismi offensivi. Crediamo che i margini ed il tempo ci siano.

Luigi Carini