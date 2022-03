Piace in emergenza sul campo del Padova. Scazzola “Servirà la partita perfetta”

Trasferta decisamente complicata per il Piacenza, che sabato pomeriggio (ore 17.30) affronta il Padova secondo in classifica. I biancorossi, che arrivano dal ko nel derby contro il Fiorenzuola, a cinque giornate dal termine della regular season occupano il nono posto in classifica con un piccolo vantaggio sull’undicesima piazza (la prima fuori dalla zona playoff) ma devono fare in conti con un calendario non semplice, a partire proprio dalla sfida con la squadra guidata da Massimo Oddo, reduce da cinque successi consecutivi e rimasta l’unica inseguitrice del lanciatissimo Sud Tirol.

A complicare la marcia di avvicinamento al match in casa Piacenza le due positività al Covid emerse all’interno del gruppo squadra nelle ultime ore e l’infortunio di Filip Raicevic che costringerà l’attaccante montenegrino ai box. “Sarà una partita complicata, soprattutto perché ci arriveremo in grande emergenza – fa il punto della situazione alla vigilia mister Scazzola -. Oltre a Corbari e Stucchi, non ci saranno Bobb, Raicevic, Dubickas, Marino, mentre sono in dubbio Pratelli, Rossi e Armini che verranno valutati nell’allenamento di rifinitura”.

“Dovremo fare la partita perfetta e pensare soprattutto alla nostra prestazione, abbiamo grande rispetto per il Padova che è una squadra con individualità importantissime e un tecnico molto bravo. Le partite da qui alla fine sono sempre meno e i punti sono importanti a partire da quelli in palio sabato. Dobbiamo migliorare rispetto a quello che abbiamo costruito nelle partite precedenti, dove qualche pareggio e la sconfitta di domenica scorsa ci hanno penalizzato. Non dobbiamo però guardarci indietro ma proseguire sulla nostra strada, consapevoli del fatto che abbiamo fatto delle ottime prestazioni”.

I biancorossi troveranno un Padova che vuole proseguire la rincorsa alla capolista Sudtirol. “Quella contro il Piacenza è un’altra tappa, il nostro unico obiettivo rimane quello di cercare di ottenere i tre punti, non abbiamo grandi alternative. Il calcio in passato ci ha regalato tante belle storie, siamo consapevoli di avere davanti una squadra che ha sette punti in più: non siamo padroni del nostro destino, il Südtirol deve lasciare qualcosa per strada ma prima di tutto noi dobbiamo compiere il nostro percorso. Il Piacenza è un’ottima squadra, ben messa in campo e con giocatori importanti, ma dovremo pensare a noi e a fare il massimo”.