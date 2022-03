Piace sul campo del Renate. Emergenza a centrocampo per Scazzola

Turno infrasettimanale di campionato e impegno complicato per il Piacenza, che mercoledì viaggia verso Renate per affrontare i padroni di casa, terzi in classifica (ore 18, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

I biancorossi arrivano dalla buona prova contro la Pro Vercelli, che ha fruttato però un solo punto a fronte delle tante occasioni create ma non concretizzate. La squadra di Scazzola, con 40 punti, resta in zona playoff ma è attesa da un calendario non particolarmente agevole, con tante sfide contro formazioni che occupano le zone alte della classifica. Per la gara di Renate, che anticipa il derby di domenica prossima con il Fiorenzuola, Scazzola dovrà rinunciare agli squalificati Suljic e Bobb, mentre sono da valutare le condizioni di Castiglia, uscito domenica per un problema ad una caviglia.

“Il Renate sta facendo un ottimo campionato e mi aspetto una partita difficile, ma nel girone di ritorno spesso siamo riusciti a dare seguito ad ottime prestazioni – le parole alla vigilia di Scazzola -: dobbiamo continuare, perchè le partite sono sempre meno e i punti diventano importanti. Avremo due giocatori squalificati, ma abbiamo fiducia in tutti i componenti della rosa e chi giocherà al loro posto si farà trovare pronto”.

Il Renate, terzo in graduatoria con 55 punti, dovrà rinunciare al capocannoniere Maistrello (squalificato) e arriva dal pareggio sul campo del pericolante Legnago, match terminato tra le polemiche per il calcio di rigore concesso ai padroni di casa che ha fissato il risultato sull’1-1. All’andata i biancorossi si imposero per 3-1 grazie alle reti di Cesarini, Corbari e Bobb.

I convocati

1 Leandro Pratelli

2 Francesco Rillo

4 Riccardo Nava

5 Shaqir Tafa

7 Davide Lamesta

9 Edgaras Dubickas

10 Alessandro Cesarini

12 Nicola Tintori

13 Paolo Marchi

14 Luca Castiglia

15 Tino Parisi

19 Simone Rabbi

21 Simone Giordano

24 Andrea Marino

25 Nicolò Armini

26 Juri Gonzi

27 Davide Munari

30 Massimiliano Rossi

38 Raffaele Vivenzio

39 Filip Raicevic