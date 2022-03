Piace sul campo della Giana Erminio, Scazzola “Ripetiamo le ultime prove”

Dopo la bella vittoria sulla capolista Sudtirol – che ha interrotto una striscia negativa – cerca continuità il Piacenza, atteso dalla trasferta di Gorgonzola sul campo della Giana Erminio ( domenica, ore 14.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it ).

Un successo, quello ottenuto domenica scorsa, che ha dato sicuramente morale e una bella iniezione di fiducia alla squadra di Scazzola in vista della fase finale della stagione; i biancorossi proveranno a mettere subito altro fieno in cascina per consolidare la zona playoff, ma il prossimo impegno si preannuncia insidioso di fronte ad una Giana penultima in classifica e a caccia di punti importanti. Piace ancora in emergenza in attacco: Cesarini è squalificato, mentre Dubickas ha accusato un problema alla caviglia in allenamento e le sue condizioni sono da valutare; il tandem offensivo, almeno in avvio, dovrebbe quindi essere composto da Rabbi e Raicevic, anche se l’attaccante montenegrino non è ancora al meglio.

“Sicuramente non è una gara da sottovalutare perché la Giana Erminio, soprattutto in casa, ha sempre messo in difficoltà le avversarie che ha affrontato – le parole di Scazzola alla vigilia -. E’ una squadra solida, che gioca un calcio aggressivo e propositivo, ma come sempre dovremo pensare soprattutto a noi, interpretando la gara nella maniera giusta. Proveremo a ripetere le prestazioni contro Triestina e Sudtirol per trovare un risultato positivo”.

All’andata al Garilli finì 1-1: Piacenza in vantaggio con Rabbi, pareggio della Giana nella ripresa con Carminati.