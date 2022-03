Piacenza Calcio, i risultati del weekend del settore giovanile

Il fine settimana a tinte biancorosse si è aperto con il pareggio per 1-1 della Primavera 4 contro la Pergolettese nella gara d’andata della prima fase dei play off. I ragazzi di mister Tretter recuperano lo svantaggio iniziale grazie alla girata al volo di Amadei. Sabato prossimo la gara di ritorno sarà decisiva per il passaggio del turno. Nella giornata di domenica è andato in scena il triplo confronto tra le squadre biancorosse e le formazioni giovanili del Fiorenzuola: l’Under 17 di mister Giacobone si è imposta 1-3 grazie alla doppietta di Mattioli e alla rete di Sollini; tre goal realizzati anche dall’Under 14 che hanno permesso alla squadra guidata da mister Chierici di vincere 0-3, Martorelli, Terzi e Hohota i marcatori di giornata; arriva invece una sconfitta per l’Under 15 che si arrende 2-1.

L’Under 17 femminile perde al “Gianni Rubini” contro San Marino, mentre le ragazze dell’Under 15 tornano da Modena con una vittoria per 1-4, in goal Ferrari per due volte, Atria e Gandelli. Vince anche l’Under 13 di mister Montagna contro il Sassuolo, mentre l’Under 12 passa al turno successivo del torneo “Fair Play Elite” grazie alle vittorie su San Giuseppe e Gotico.

PRIMAVERA 4 – PRIMA FASE PLAY OFF

PERGOLETTESE – PIACENZA CALCIO 1-1

PERGOLETTESE: Cattaneo, Meddah, Dallagiovanna, Carrà, Fugazzola, Schiavini, Ferraroni, Capuzzi (62’ Grassi), Federico, Bresciani (81’ Giambertone), Sangiovanni (74’ Nossa). All. Pala.

PIACENZA CALCIO: Galletti, Cloralio, Ruiz, Ghisoni, Baia (84’ Campanati), Boffini, Riva, Villoni, Compaore (75’ Grossi), Fermi (46’ Amadei), Russo (75’ Fedeli). All. Tretter.

MARCATORI: 22’ Federico, 65’ Amadei.

UNDER 17

PIACENZA CALCIO-FIORENZUOLA 1-3

FIORENZUOLA: Malatesta (46’ Rainieri), Tanzi, Fumagalli (46’ Concari), Preda (57’ Ferraro), Harunaj, Ramponi, Avitabile, Contini, Munafò (46’ Valentini), Molinari, Parracino. All. Dall’ Igna

PIACENZA CALCIO: Fossati, Piacentini, Lambri, Riccardi, Monaco, Biasia, Napoletano (70’ Gandolfi), Sollini, Mattioli, Dalcerri (59’ Salsa), Cabella. All. Giacobone

MARCATORI: 26’ Mattioli, 28’ Sollini, 32’ Mattioli, 33’ Preda

UNDER 17 FEMMINILE

PIACENZA CALCIO – SAN MARINO 1-3

PIACENZA CALCIO: Bellani, Bozzetti, Tanzi, Bono, Vallavanti, Riva, Indelicato, Orsi Angelozzi, Younis, Garbazza S., Garbazza E., Bartoletti, Rancati, Lomi, Napolitano. All. Imprezzabile

MARCATORI PIACENZA: Garbazza S.

UNDER 15

FIORENZUOLA –PIACENZA CALCIO 2-1

FIORENZUOLA: Milanesi, Borrelli, Massari (72’ Ronconi), Brega, Mangano, Vaccari (50’ Maroadi), Morosan, Magistrali, Ambretti, Aramini (58’ Ferrari), Galli. All. Araldi

PIACENZA CALCIO: Bianchi, Serdani, Granata, Maserati, Costantini (48’ Montebelli), Delmiglio, Curti, Ciotola (36’ Rossi), Macchitella, Velardi, Riboni (36’ D’angelo). All. Bertolini

MARCATORI: 27’ Ambretti, 55’ Velardi, 67’ Galli.

UNDER 15 FEMMINILE

MODENA – PIACENZA CALCIO 1-4

PIACENZA CALCIO: Inzani, Fioretti, Perazzoli, Mattaliano, Vezzulli, Piselli, Sanfilippo, Ferrari, Fornari,

Gandelli, Cornelli, Covati, Atria, Gemelli, Soprani, Facchini. All. Luzi

MARCATORI PIACENZA: 2 Ferrari, Gandelli, Atria

UNDER 14

FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO 0-3

FIORENZUOLA: Volpini (60’ Bardi), Fugazza, Montanari (60’ Inzani), Esposito (54’ Bersani), Chinosi, Baillobay, Beltrami (60’ Bardi), Lucci, Elautieri, Zara (54’ Capcela), Maserati (40’ Polidori).

PIACENZA CALCIO: Ticchi, Spelta (48’ Cavalli), Asciano, Terzi, Muzio (48’ Simeone), Pizzi, Carrettoni (36’ Prati), Vitale, Capurso (48’ Hohota), Desiderato (36’ Demartini), Martorelli. All. Chierici

MARCATORI: 2’ Martorelli, 12’ Terzi, 65’ Hohota

UNDER 13

PIACENZA CALCIO – SASSUOLO 4-1 (risultato FIGC)

PIACENZA CALCIO: Battini, Granata, Piacentini, Ghisoni, Guzzaloni, Dellagiovanna, Ragno, Molinaroli, Chierici, Di Giacomo, Sanogo, Carrisi, Quattrini, Polenghi, Caramatti, Chiodaroli. All. Montagna