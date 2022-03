Piacenza Calcio, il programma del weekend del settore giovanile

Al via un altro weekend a tinte biancorosse. Domenica i ragazzi delle squadre Under 17 ed Under 15 sfideranno i pari età della Pro Vercelli al “Gianni Rubini”, l’Under 17 femminile sarà invece protagonista sul campo del Parma. I ragazzi dell’Under 13 giocheranno contro il Derthona, mentre il gruppo Under 12 è chiamato a un duplice impegno: sabato ci sarà la sfida di campionato contro il San Giuseppe; il giorno seguente disputeranno il Torneo di Codogno con Codogno, Cremonese e Reggiana. Le squadre Under 11 e Under 10 sfideranno rispettivamente con San Lazzaro e Fiorenzuola. Infine le ragazze della categoria Pulcini giocheranno contro la Sarmatese, mentre l’Under 9 nel pomeriggio di sabato affronterà il Gotico e domenica sarà impegnata in un triangolare con Milan e Corsico.

UNDER 17

PIACENZA CALCIO-PRO VERCELLI, domenica 6 marzo ore 15.00 Campo sportivo “G. Rubini”, Via IV Novembre, Podenzano (PC) Link per acquistare i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/under-17-piacenza-vs-pro-vercelli/177100

UNDER 17

FEMMINILE PARMA-PIACENZA CALCIO, domenica 6 marzo ore 17.00 Centro Sportivo “Il Noce”, via Alberto Sordi, Noceto (PR)

UNDER 15

PIACENZA CALCIO-PRO VERCELLI, domenica 6 marzo ore 13.00 Campo sportivo “G. Rubini”, Via IV Novembre, Podenzano (PC) Link per acquistare i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/under-15-piacenza-vs-pro-vercelli/177099

UNDER 13

DERTHONA-PIACENZA CALCIO, domenica 6 marzo ore 11.00 Campo sportivo Tortona, via Sacro Cuore, Tortona (AL)

UNDER 12

PIACENZA CALCIO-SAN GIUSEPPE, sabato 5 marzo ore 15.00 Centro sportivo “Besurica”, via Placentia, Piacenza

TORNEO DI CODOGNO, domenica 6 marzo a partire dalle ore 14.30

PIACENZA CALCIO – CODOGNO – CREMONESE – REGGIANA Campo sportivo “F.lli Molinari”, via Rosolino Ferrari 16, Codogno (LO)

UNDER 11

PIACENZA CALCIO – SAN LAZZARO, sabato 5 marzo ore 17.00 Centro sportivo “Besurica”, via Placentia, Piacenza

UNDER 10

PIACENZA CALCIO – FIORENZUOLA, sabato 5 marzo ore 16.00 Centro sportivo “Besurica”, via Placentia, Piacenza

UNDER 9

PIACENZA CALCIO – GOTICO, sabato 5 marzo ore 16.30 Centro sportivo comunale “Gianni Levoni”, via Padre Davide da Bergamo, Piacenza

TRIANGOLARE, domenica 6 marzo a partire dalle ore 10.00

CORSICO – PIACENZA CALCIO – MILAN Centro sportivo “Sport Time Corsico”, via Visconti di Modrone 2, Corsico (MI).

PULCINI FEMMINILE

PIACENZA CALCIO – SARMATESE, sabato 5 marzo ore 14.45. Centro sportivo “Besurica”, via Placentia, Piacenza