Piacenza capitale della scherma: nel weekend i campionati italiani a squadre

Per due settimane Piacenza diventerà la capitale italiana della scherma.

Sono in programma, infatti, dal 25 al 27 marzo presso Piacenza Expo i Campionati italiani di Scherma a squadre, gara nazionale organizzata dall’Asd Circolo della Scherma “G. Pettorelli”. Il weekend successivo, sempre ad Expo, si disputerà inoltre la seconda prova Gran Prix Kinder Joy of Moving-Under 14 di spada maschile e femminile. La presentazione degli eventi si è svolta nella mattinata del 21 marzo all’Auditorium Sant’Ilario, con gli interventi del sindaco Patrizia Barbieri, il vice presidente vicario della Federazione scherma, Maurizio Randazzo (due volte campione olimpico), il presidente del Comitato regionale Federscherma, Daniele Delfino, il delegato provinciale del Coni, Robert Gionelli, e il presidente del Circolo Pettorelli, Alessandro Bossalini.

“Il Circolo Pettorelli ha fatto tanto e continua a fare tanto per la scherma a Piacenza – ha commentato il primo cittadino -: da questa società c’è stato sempre un impegno straordinario, che non è mai venuto meno, soprattutto nei confronti dei giovani. Oggi è una giornata straordinaria perché celebriamo il valore della scherma: oltre a presentare i campionati italiani ad Expo, Piacenza entra nella rete delle 36 città italiane City partner della Federscherma, una convenzione che sancisce il via di un percorso importante di collaborazione e sviluppo che si dipanerà sul duplice binario della promozione sportiva e della valorizzazione del territorio”.

“Come Federazione stiamo cercando di valorizzare tutte le nostre realtà, anche le più piccole, tramite il coinvolgimento degli enti locali – ha poi aggiunto Maurizio Randazzo -. Senza queste sinergie non sarebbe possibile fare attività come quelle che si terranno ad Expo”. “I due eventi che si terranno ad Expo vedono la luce in un momento ancora parzialmente segnato da covid, quindi non è stato facile organizzarli – ha precisato Robert Gionelli -. È stato fatto un vero e proprio gioco di squadra tra sport ed istituzioni, che dimostra di funzionare a Piacenza”. Alessandro Bossalini del Circolo Pettorelli ha evidenziato come “Non si gareggi a squadre dal 2019, e quindi la voglia tra gli atleti è tanta. Per raggiungere obiettivi importanti servono tenacia e coraggio: non ci siamo dati per persi quando nel 2020 la gara è stata sospesa per il covid, adesso finalmente i nostri sforzi vengono premiati”.

Campionati italiani di Scherma a squadre – Il Campionato Italiano di scherma a squadre, serie A2-B1-B2-C1 e Extra Serie di SPM/SPF e C di fioretto (3 armi, maschile e femminile), consiste nell’assegnazione diretta del titolo italiano per ogni categoria. Circa 400 le squadre, provenienti da tutta Italia, che gareggeranno nell’arco dei tre giorni. Al loro seguito allenatori, accompagnatori, spettatori e una rappresentanza della Federazione Italiana Scherma (dirigenti, arbitri e tecnici): un totale di circa 2000-2500 persone raggiungerà la città nei tre giorni di gara. Venerdì 25 (ore 9) scenderanno in pedana le squadre di fioretto maschile e femminile, serie A2-B2-B1 e C. Sabato protagonista la spada, sempre maschile e femminile. Il campionato si concluderà con la sciabola e l’extra serie di spada.

Gran Prix Kinder Joy of Moving-Under 14 – La seconda prova Gran Prix Kinder Joy of Moving-Under 14 di spada maschile e femminile, che coinvolge 4 categorie di atleti dagli 11 ai 14 anni, si disputerà nel weekend del 2 e 3 aprile. Anche questa gara porterà a Piacenza più di 1000 atleti con accompagnatori, genitori, tecnici, arbitri e personale della federazione.

EVENTI COLLATERALI – Durante lo svolgimento delle gare, all’interno di Piacenza Expo, sarà allestita la “Galleria del Gusto” con la collaborazione e il coinvolgimento dei consorzi enogastronomici della provincia. La Galleria sarà aperta a tutti i visitatori, che potranno così degustare e acquistare prodotti del territorio. Inoltre, sabato 26 alle ore 15, nell’auditorium di Piacenza Expo, verrà presentato il libro “La porta di Esculapio” scritto da Antonio Fiore, presidente della Commissione Medica della Federazione Internazionale di Scherma. Sarà accompagnato da Anthony Caruana, curatore della collana Schegge per Bertoni editore, candidato al premio Strega 2021 e vincitore del Contropremio Carver, e da Mario Cordova, attore e doppiatore, che leggerà alcuni brani tratti dal libro.