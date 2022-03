“Piacenza e il suo futuro”: in Provincia focus sul sistema produttivo

La Provincia di Piacenza prosegue nell’organizzazione dei workshop tematici (avviati nello scorso mese di dicembre) dal titolo “Piacenza e il suo futuro: incontri verso il PTAV” che, come noto, è il Piano territoriale di Area vasta, il nuovo strumento di pianificazione provinciale previsto dalla legge regionale 24/2017.

Come per il precedente incontro, la presentazione dell’analisi della realtà locale relativamente allo specifico tema trattato sarà accompagnata dall’intervento di un esperto che porterà il punto di vista di un osservatore esterno al territorio. Il prossimo appuntamento, che riguarderà il sistema produttivo provinciale, si terrà martedì 15 marzo alle ore 9.30 presso la Sala consiliare della Provincia di Piacenza (Corso Garibaldi, 50 – Piacenza) e sarà articolato in più momenti. Il primo sarà incentrato sulle relazioni dell’architetto Fatima Alagna – della società Politecnica – sul sistema produttivo, il territorio e le infrastrutture; del direttore generale della Provincia Vittorio Silva sul sistema produttivo e il consumo di suolo; del dottor Guido Caselli,direttore Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna, con un intervento dal titolo ‘Piacenza tra il non più e il non ancora’.

Il secondo prevede i contributi di alcuni portatori di interesse del nostro territorio; hanno già confermato il loro intervento: Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza; Anna Paola Cavanna, vicepresidente Confapi Industria Piacenza; Michele Vaghini, segretario generale Cisl Parma-Piacenza, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Il terzo consisterà in una tavola rotonda – coordinata dal giornalista Michele Rancati, vicedirettore di Telelibertà – sui temi introdotti dai precedenti relatori, alla quale interverranno il professor Enrico Ciciottidell’Università Cattolica, il Commissario CCIAA Filippo Cella, Andrea Bardi di Fondazione ITL e Marco Marcatili di NOMISMA.