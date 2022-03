“Piacenza e la guerra in Ucraina”, incontro di Forza Italia con Valentina Castaldini

I Seniores di Forza Italia Piacenza, in collaborazione con Forza Italia Piacenza, organizzano per venerdì 1 aprile un incontro aperto a tutti dal titolo “Piacenza e la guerra in Ucraina: le proposte di Forza Italia”, che si terrà presso la sala delle associazioni (via Musso, 5) a Piacenza.

Introdurranno Gabriele Girometta, commissario provinciale Forza Italia Piacenza, Paola Pizzelli, responsabile provinciale Seniores Forza Italia Piacenza, Leonardo Bersani, coordinatore Forza Italia di Piacenza. Interverrà Valentina Castaldini, consigliera regionale Forza Italia, che tratterà il tema in oggetto sotto tutti i punti di vista, indicando le proposte del partito azzurro: “riflessioni sulla guerra, riflessioni sull’emergenza, nuovo approccio sull’immigrazione, nuovo approccio sull’accoglienza, proposte sull’utilizzo dei fondi regionali, nuovi emendamenti di Forza Italia che la consigliera sta portando in questi giorni all’attenzione nell’apposita commissione regionale”.

“Castaldini – spiegano da Forza Italia – sottolineerà tutto quanto emerso sull’emergenza (ad oggi oltre diciottomila profughi, circa ottomila bambini), sottolineando la libertà di scelta di chi dovrà essere accolto in nuclei familiari, l’aspetto scolastico, sanitario, la formazione sul lavoro, il tema della disabilità, il contributo alle famiglie, il contributo alle scuole. Tutto questo basandosi sul fatto che la grande generosità degli emiliano-romagnoli deve essere integrativa e non sostitutiva ai doveri\obblighi dello stato”. L’evento è aperto a tutti, rispettando le normative sanitarie vigenti.