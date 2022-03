“Piacenza in cammino per la pace”, l’invito del vescovo Cevolotto alla comunità

La nota stampa

In relazione ai gravi fatti di guerra a cui stiamo assistendo da giorni e che hanno immediatamente innescato una unanime catena di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, la Diocesi di Piacenza-Bobbio ha deciso di proporre alla comunità piacentina un momento di preghiera e riflessione silenziosa aperto a tutti.

Venerdì 11 marzo alle ore 20.45 presso la Basilica di Sant’Antonino preghiera ecumenica presieduta dal Vescovo Mons. Adriano Cevolotto con tutti i rappresentanti delle confessioni cristiane presenti sul territorio. A seguire, alle 21.30 dal piazzale della Basilica partirà un percorso a piedi fino a Piazza Cavalli al quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini, saranno presenti anche i fratelli della comunità musulmana. Il desiderio è quello di unire le diverse provenienze, gli orientamenti religiosi, in un unico grande momento di solidarietà umana per invocare con voce unanime la fine dell’atrocità della guerra.

In piazza Cavalli ad ognuno dei partecipanti sarà consegnata una piccola candela spenta. Mentre si abbasseranno le luci della piazza, dagli altoparlanti verranno diffusi i “rumori della guerra”. Dopo il messaggio dei Vescovo di Piacenza ai presenti, dal Sacrario dei Caduti sotto le arcate di Palazzo Gotico verrà attinta una fiamma, che sarà poi diffusa tra i presenti per l’accensione delle piccole candele simbolo di speranza e pace. Si chiede la disponibilità degli esercizi pubblici aperti lungo il percorso – nel solo momento del passaggio del corteo silenzioso dei fedeli – e a quelli insistenti su piazza Cavalli durante la cerimonia, di abbassare i suoni e le luci dei propri locali unendosi al condiviso appello alla pace. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale piacenzadiocesi.tv.