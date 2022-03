Piacenza Pallanuoto 2018, vittoria sofferta contro Monza (6-5)

La quarta gara di campionato porta una vittoria sofferta a Piacenza Pallanuoto 2018, che si impone per 6 a 5 nel match esterno contro Nuoto Club Monza, squadra nelle cui file militano solo atleti arrivati dal proprio settore giovanile.

Una gara contraddistinta da buoni ritmi nei primi due tempi e calata molto negli ultimi due; il gioco non è spettacolare, ma efficace. La partenza è ben gestita dai brianzoli che mettono a segno due reti coi piacentini poco più che spettatori. Con qualche colpo individuale Piacenza si rimette in partita; il mancino Molnar suona la carica dei piacentini e nell’alternarsi di azioni che si susseguono Spadafora segna due reti con la precisione da cecchino; è il momento più vivace della partita dove i piacentini mostrano il meglio della giornata. Gli ultimi due tempi si giocano a ritmi bassi, nessuna delle due squadre prevale; al gol di Piacenza nel terzo tempo, segue nell’ultimo quarto il gol dei locali a 50 secondi dal termine che mette in apprensione ed in bilico il risultato finale. A questo punto il portiere Bernardi abbassa la saracinesca e con un paio di interventi sigilla il risultato finale.

Serie B Girone 1

Nuoto Club Monza – Piacenza Pallanuoto 2018 5-6 (3-2, 1-3, 0-1, 1-0)

Nuoto Club Monza: Salis, Bommartini, Orsenigo, Borghin, Di Corato, Mazza (4), Maimone, Squintani, Remonti, Celli D., Celli A., Pinca, Vignati (1). All.: Ingegneri.

Piacenza Pallanuoto 2018: Bernardi, Branca, Clini, Giacobbe, Frodà, Lamoure, Merlo, Spadafora (2), Lombella (1), Molnar (2), Zanolli, Puglisi (1), Bosi. All.: Di Gianni.

Arbitro: Bernini