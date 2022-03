Piacenza Rugby Club, il programma del weekend

Un altro fine settimana ricco di impegni per quasi tutte le categorie del Piacenza Rugby.

I Seniores dell’Everest Piacenza saranno impegnati nella trasferta di Brescia sul campo del Rugby Franciacorta, partita valida per la tredicesima giornata del campionato nazionale di serie B. Obiettivo tornare a vincere per riconquistare il secondo posto in classifica. Fischio d’inizio domenica 20 marzo alle 14.30. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook del Piacenza Rugby Club e seguita con aggiornamenti flash e interviste dai microfoni di Stadio Sound.

Under 17 – Dopo l’esordio vittorioso dello scorso weekend, la compagine formata da Noceto/Colorno/Piacenza Rugby sarà attesa a Firenze domenica 20 marzo alle 12.30 per la seconda giornata del Campionato Elite, Poule1.

Convocati per il Piacenza Rugby: Roda, Dene, Francis, En Nehhal.

Under 15 – La formazione formata dai ragazzi di Noceto e Piacenza domenica saranno invece di scena tra le mura amiche del Capra di Noceto alle 10.00 e affronteranno il Valorugby nell’ambito delle giornate di programmazione federale di Avviamento al rugby a 15. Convocati tra le fila biancorosse: Guglieri, Benedetti, Borasio, Grangetto, Maloberti e Papa.

Minirugby – In campo anche i “mini biancorossi” Under 7-9-11 che saranno impegnati nella Festa del rugby organizzata al centro sportivo Mazzoni di Le Mose. L’appuntamento è per domenica mattina a partire dalle 10. Ospiti i pari età di Lyons Propaganda, Rugby Valdarda, Farnese Rugby, Rugby Sorbolo e Mezzani e Valorugby Young. Circa 200 bambini che, grazie alla loro incredibile energia, ci regaleranno come sempre uno spettacolo fantastico!