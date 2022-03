Piacenza si mobilita per la pace in Ucraina: tra astensione dal lavoro, digiuno e preghiera

A Piacenza continuano le iniziative, anche simboliche, per la pace in Ucraina.

Per oggi, martedì 1 marzo, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil di Piacenza hanno proclamato lo sciopero per la pace, nell’ultima ora di lavoro. “L’astensione – specificano i sindacati -, è da collocarsi alla fine di ogni turno di lavoro della giornata di martedì 1 marzo 2022. Sono esonerati i settori della sanità pubblica e privata, comprese le strutture assistenziali residenziali, al fine di salvaguardare il diritto prioritario alla salute dei cittadini. Saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore”.

Oltre ai rappresentanti dei lavoratori, si muove anche la chiesa piacentina. Raccogliendo l’invito di Papa Francesco, domani, 2 marzo, mercoledì delle ceneri e inizio del cammino di Quaresima, nella nostra diocesi si terrà infatti una giornata di preghiera e digiuno per la pace. “Gesù ci ha insegnato – sono le parole del Pontefice argentino – che alla insensatezza diabolica della violenza, si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra”.

Alle ore 20.30 – in Cattedrale – il vescovo Adriano Cevolotto presiederà inoltre la messa con il rito d’imposizione delle Ceneri. Sarà l’occasione per rinnovare la preghiera per la pace.